Beatriz Souza vence e conquista primeiro ouro do Brasil em Paris

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - A judoca brasileira Beatriz Souza venceu a israelense Raz Hershko na final do judô, na categoria +78 kg, e conquistou o primeiro ouro do Brasil em Paris-2024.

Ela conseguiu um wazari logo no começo do embate e segurou o resultado até o fim do tempo.

Para chegar à final, a brasileira passou pela francesa Romane Dicko, líder do ranking mundial.

Beatriz tem 26 anos.

