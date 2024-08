Seleção bate as donas da casa e está na semifinal das Olimpíadas

CLAUDINEI QUEIROZ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com um gol da atacante Gabi Portilho no segundo tempo, a seleção brasileira feminina de futebol derrotou a anfitriã França por 1 a 0, no estádio La Beaujoire, em Nantes, e se classificou para as semifinais das Olimpíadas de Paris neste sábado (3).

O time do técnico Arthur Elias vai enfrentar a campeã mundial Espanha na semifinal, às 16h (de Brasília) da próxima terça-feira (6), quando poderá ter a volta de Marta, que cumpriu suspensão pela expulsão contra a Espanha. As espanholas passaram pela Colômbia no duelo de quartas de final, vencendo por 4 a 2 nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo normal. A outra semifinal será entre EUA e Alemanha, que passaram por Japão e Canadá, respectivamente.

O Brasil já foi prata (Pequim-2008 e Atenas-2004). Com o resultado deste sábado, tem uma nova chance de buscar o sonhado ouro.

Em Tóquio-2020, o Brasil perdeu para o Canadá nas quartas de final, na decisão por pênaltis.

Classificada como segunda melhor terceira colocada, a seleção brasileira teve de enfrentar a França, que foi líder do grupo A.

Após um bom início brasileiro, com marcação em cima e uma chance pela direita, duas brasileiras se trombaram na intermediária em uma bola aérea, aos 11 min, e a bola sobrou limpa para Cascarino entrar na área sozinha. Correndo por trás, a zagueira Tarciane acertou a rival com um carrinho e a juíza marcou pênalti. Após mais de 3 minutos de análise do VAR, Karchaoui cobrou de canhota, mas a goleira Lorena caiu para a direita e espalmou para escanetou, salvando o Brasil.

Aos 29 min, outra chance francesa, com Mbock acertando o travessão numa cabeçada após cruzamento.

As brasileiras até tentaram alguns ataques, pela direita, com Gabi Portilho, mas algumas vezes o passe saía errado e, em outras, o cruzamento não chegava até uma companheira em posição para finalizar. Enquanto isso, na defesa, os passes errados deram muitas bolas às adversárias. Por sorte, elas não encontraram o caminho do gol. Assim, o primeiro tempo chegou ao fim com as melhores chances do lado do time da casa.

Logo no segundo tempo, a zagueira Rafaelle, que fez seu 100º jogo com a camisa da seleção brasileira, sentiu dores no tornozelo e pediu para ser substituída. Entrou Tamires, que foi para a lateral esquerda,.

Aos 6 min, Katoto recebeu um cruzamento sozinha na pequena área, mas cabeceou por cima. Uma grande chance perdida pela França.

Quatro minutos depois, o Brasil deu o troco. Gabi Portilho tomou a bola de uma rival no bico da grande área e, na sequência, chutou cruzado, mas a bola passou rente à trave na maior chance de gol brasileiro no duelo.

Aos 28, Cascarino entrou pela direita, passou por Tamires e chutou com força, para boa defesa da goleira brasileira. As francesas continuavam melhores na partida.

A torcida brasileira vibrou aos 37 min, quando Gabi Portilho chegou na bola antes de duas zagueiras em um cruzamento na intermediária, ficou sozinha com a bola e tocou na saída da goleira francesa, abrindo o placar para o Brasil. O estádio, que estava lotado de franceses, se calou.

Depois do gol, as francesas partiram para cima e o Brasil se armou para aproveitar os contra-ataques, com a entrada da atacante Ludmila. A zagueira Lauren também entrou para reforçar a defesa.

Aos 45, Adriana perdeu outra chance incrível. A goleira Picaud deu um passe na intermediária e a brasileira chegou antes da rival. Sozinha, pela direita, na frente da goleira, ela chutou forte, mas a bola bateu na trave esquerda e saiu.

A França teve outra boa oportunidade para empatar aos 55 min. Num bate e rebate dentro da área brasileira, Katoto chutou, a bola bateu na perna de Lauren e no braço de Yasmin, antes de a goleira Lorena segurar. As francesas pediram pênalti, mas foi uma jogada normal e a juíza mandou seguir.

Após 19 minutos de acréscimo, a juíza apitou o fim da partida, para alívio das brasileiras. Brasil na semifinal!

