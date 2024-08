Atleta chora após pergunta de repórter e abandona entrevista ao vivo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A medalhista olímpica Dina Asher-Smith não conseguiu finalizar uma entrevista após não ter conseguido se classificar para a decisão dos 100m rasos, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A atleta saiu da entrevista durante a pergunta de uma jornalista, chorando por não ter ido às finais dos 100 metros. Apesar de ter acabado de competir os 200m e ter feito ótimo tempo, a velocista ainda pensava sobre não ter conseguido vaga na disputa por medalhas da outra modalidade.

A repórter continuava a pergunta, quando Asher-Smith conseguiu apenas dizer: "estou muito chateada". Após o comentário, saiu de frente da câmera, e a jornalista apenas respondeu com "tudo bem, Dina", em forma de apoio a atleta.

Com um tempo de 11s10, Dina ficou na 11° posição geral das semifinais nos 100m rasos. Por isso, acabou não se classificando para a decisão, composta pelas oito primeiras atletas. A última vaga foi da norte-americana Twanisha Terry, que fez 11s07, enquanto Julien Alfred anotou 10s84 e garantiu a primeira posição. A atleta de Santa Lúcia, país caribenho, ainda conquistou o ouro na final da modalidade.

A britânica, medalhista de bronze nas Olimpíadas do Rio e de Tóquio, fez o terceiro melhor tempo das classificatórias dos 200m feminino de Paris, com 22s28. As semifinais vão ser disputadas nesta segunda-feira (05), e Dina terá chance de alcançar uma vaga na disputa por medalhas.