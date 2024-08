Isaquias faz ótimo fim de prova e conquista a prata na canoagem C1 1000 m

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - O brasileiro Isaquias Queiroz foi muito bem nos últimos 250 metros da prova e conseguiu a medalha de prata.

Ele estava em 5º quando foram completados os 750 metros, mas imprimiu um grande ritmo.

O ouro ficou com Martin Fuksa, da República Tcheca, enquanto o bronze foi de Serghei Tarnovschi, da Moldávia.

Agora, Isaquias está igualado com Torben Grael e Robert Scheidt na quantidade de medalhas, com cinco. Rebeca Andrade lidera a lista, com 6.