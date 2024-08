Bárbara Domingos fica em última posição na final da ginástica rítmica

(FOLHAPRESS) - Bárbara Domingos terminou a final da ginástica rítmica na décima e última posição. A brasileira fez uma primeira apresentação de arco com erros e não conseguiu se recuperar nas rotações seguintes, com a bola e as maças.

Ainda assim, alcançou um grande feito nas Olimpíadas de Paris, já que foi a primeira vez que o Brasil avançou às finais da modalidade.

Na primeira rotação, com o arco, Bárbara teve a menor pontuação entre as dez ginastas. Ela foi penalizada por deixar o arco cair duas vezes. A apresentação, nas classificatórias, tinha rendido boa nota ao som de músicas de "Rei Leão".

Bárbara foi muito bem na segunda rotação, mas a nota não foi o suficiente para superar os deslizes da primeira etapa. Ela terminou a rodada na sétima posição, com 62.800 pontos.

Na terceira rotação, com as maças, a ginasta colocou samba no pé e levou brasilidade a Paris com uma versão de "Garota de Ipanema". A nota da coreografia foi de 31.200, ainda assim a menor entre as dez.

Com as fitas, Bárbara se apresentou ao som de uma versão de "Bad Romance", da Lady Gaga. Ela deixou as fitas se enrolarem mais de uma vez e acabou com 29.100 de nota. No final, Bárbara somou 123.100 pontos.

O pódio da ginástica rítmica foi composto pela alemã Darja Varfolomeev com o ouro, Boryana Kaleyn, da Bulgária, com a prata e a italiana Sofia Raffaeli com o bronze.

Bárbara se inspirou em Daiane dos Santos e vem em uma crescente no cenário internacional. Foi medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2019 em Lima, no Peru, e conquistou o melhor resultado de uma atleta do país na história dos Mundiais. Ela é tricampeã pan-americana.

O dia também não foi fácil para as brasileiras que disputaram a final por equipes. O grupo se apresentou com uma das ginastas, a Victoria Borges, lesionada. Elas não se classificaram e choraram muito depois da prova.

