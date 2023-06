Bolsonaro enfrenta hoje primeiro julgamento que pode torná-lo ineligível

O ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta hoje seu primeiro julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que pode torná-lo inelegível pelos próximos oito anos, em um caso em que é acusado de abuso de poder político. A ação argumenta que Bolsonaro cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante uma reunião que ele organizou, em plena campanha eleitoral, com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, residência oficial do Presidente em Brasília, no dia 18 de julho de 2022.

Nessa reunião, Bolsonaro fez várias acusações infundadas sobre a confiabilidade do processo eleitoral e, mais especificamente, das urnas eletrônicas, utilizadas desde 1996 e validadas por diversos organismos internacionais, inclusive aquelas que o elegeram para vários mandatos como deputado federal e presidente.

O julgamento tem início às 9h (horário de Brasília) e sete juízes irão decidir pela manutenção dos direitos políticos, inelegibilidade ou adiamento da decisão.

Na véspera do início do julgamento, Bolsonaro apelou ao juiz Benedito Gonçalves, relator do caso e primeiro a votar no processo, para que mudasse seu voto.

"Tenho certeza de que até o Benedito, ministro do STJ [Superior Tribunal de Justiça], agora integrante como relator do TSE, vai mudar seu voto. Senhor Benedito, é uma questão de coerência", afirmou Bolsonaro aos jornalistas.

Quanto à possibilidade de se tornar inelegível, Bolsonaro afirmou que "não gostaria de perder" seus direitos políticos.

Leia Também: Julgamento de Bolsonaro no TSE: datas, qual a acusação e outras dúvidas respondidas