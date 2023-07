Lula lamenta a morte de Zé Celso

SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) lamentou a morte do dramaturgo Zé Celso, nesta quinta-feira (6). O artista não resistiu a uma internação após ter 53% do corpo queimado em um incêndio em seu apartamento em São Paulo.

O presidente exaltou a importância de Zé Celso para as artes brasileiras. "José Celso Martinez Correa, ou Zé Celso, como sempre foi chamado carinhosamente, foi por toda a sua vida um artista que buscou a inovação e a renovação do teatro".

Lula também destacou o papel do artista na defesa pela democracia. Zé Celso foi uma figura relevante na luta contra a ditadura militar.

"Corajoso, sempre defendeu a democracia e a criatividade, muitas vezes enfrentando a censura. Transformou o Teatro Oficina em São Paulo em um espaço vivo de formação de novos artistas", disse o petista.

MORTE DE ZÉ CELSO

José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, morreu nesta quinta-feira, aos 86 anos, em São Paulo.

Ele estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital das Clínicas depois de ter tido 53% de seu corpo queimado em um incêndio causado por um aquecedor elétrico.

O artista participou do grupo fundador do Teatro Oficina -também formado por Renato Borghi, Fauzi Arap, Etty Fraser, Amir Haddad e Ronaldo Daniel-, que se tornaria símbolo do teatro brasileiro.