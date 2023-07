Lula relata dores diárias, justifica mau humor e prevê cirurgia no fêmur em outubro

(FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) anunciou nesta terça-feira (25) que pretende fazer uma cirurgia em outubro para reduzir as dores causadas por uma artrose no fêmur direito.

O mandatário afirmou que sente dor diariamente e que isso tem afetado, inclusive, seu bom humor para trabalhar.

"Eu quero fazer a cirurgia porque eu não quero ficar com dor. Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro. Então, eu sinto que às vezes estou de mau humor com meus companheiros, eu chego de manhã para trabalhar, quando eu coloco o pé no chão dói", disse durante live nas redes sociais.

O presidente disse que, às vezes, quer falar "bom dia sorrindo" e não consegue. "Às vezes fica visível no meu rosto que eu estou irritado, incomodado, e aí você vai ficando uma pessoa chata. Ninguém quer falar bom dia com medo de tomar um esporro", declarou.

Ele afirmou que escolheu outubro porque é uma janela possível para ficar afastado, uma vez que tem compromissos em agosto e setembro e também em novembro.

O petista disse que é "uma cirurgia razoavelmente rápida, de 2 horas e meia": "O médico me disse que dependendo do estado físico, 3 horas depois já posso dar passinho com andador e depois [a recuperação] vai depender da minha disciplina".

E prosseguiu com as queixas: "Não é mole acordar com dor sábado, domingo, não poder entrar na piscina porque se faz movimento com pé dói. Sou um cara de bom humor, se ficar mau humorado não vai ser legal. Começo a brigar até com as cachorrinhas".

Lula disse que está como um jogador de futebol que "não quer dizer para o técnico que está sentindo uma dor para não ir para o banco, quer continuar jogando, então ele finge que não está doendo".

A artrose no quadril ou osteoartrose ocorre quando há o desgaste nas cartilagens que revestem a cabeça do fêmur e o acetábulo (parte da bacia que se liga ao fêmur). Esse desgaste normalmente está relacionado à idade ou ao esforço.

No mês passado, o presidente afirmou que toma injeções diárias, mas que elas já não resolvem as fortes dores na região da perna e do quadril.

Na operação, a articulação danificada é substituída por uma prótese de metal que adere ao osso e é recoberta por estruturas especiais de cerâmica ou polietileno.

A cirurgia já vinha sendo recomendada pela equipe médica que cuida do presidente Lula. Também havia sido indicado que ele reduzisse o ritmo de viagens e eventos públicos.

Lula, no entanto, vem mantendo a sua agenda e até intensificado os compromissos no exterior. No mês passado, ele realizou uma longa viagem ao Japão, como um dos convidados para a reunião do G7, fórum que reúne algumas das principais economias do mundo.

Além da França, o mandatário ainda deve viajar nos próximos meses para a África do Sul, para a reunião de cúpula dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

