Wassef muda o tom e diz que comprou Rolex nos EUA para devolver à União

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O advogado Frederick Wassef afirmou nesta terça-feira (15) que comprou nos Estados Unidos, com a intenção de entregar às autoridades do governo brasileiro, um relógio dado de presente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ressaltou que a decisão foi pessoal e lícita.

Wassef mudou de tom em relação à declaração dada, por meio de nota, no último fim de semana, quando afirmou que era alvo de mentiras e de uma "campanha de fake news". Na ocasião, ele não mencionava sua participação na compra do relógio.

O advogado, que defende o ex-presidente em alguns processos na Justiça, foi um dos alvos de operação da Polícia Federal na última sexta-feira (11) deflagrada para apurar um esquema de venda de joias recebidas no governo anterior.

A PF considera Wassef suspeito de integrar uma "operação resgate" de um relógio de luxo que tinha sido vendido nos Estados Unidos e que, por ordem do TCU (Tribunal de Contas da União), precisaria ser devolvido por Bolsonaro ao governo federal.

"Eu comprei o relógio. A decisão foi minha. Usei meus recursos, eu tenho a origem lícita e legal dos meus recursos. Eu tenho conta aberta nos Estados Unidos, em um banco em Miami, e usei do meu dinheiro para pagar o relógio. Então, o meu objetivo quando eu comprei esse relógio era exatamente para devolver à União, ao governo federal do Brasil, à Presidência da República, e isso inclusive, por decisão do Tribunal de Contas da União", disse Wassef em entrevista em São Paulo.

Questionado sobre a motivação para essa compra, ele afirmou: "Eu tomei a decisão de comprar, entendeu? Foi solicitado, comprei e fiz chegar ao Brasil. Agora, se o senhor [jornalista] quiser perguntar detalhamento. 'Olha, qual voo?, que horas que entrou?, para quem você deu?' Neste momento eu não vou poder falar. Quem solicitou não foi Jair Bolsonaro. Não foi o coronel [Mauro] Cid."

No último domingo (13), Wassef divulgou nota dizendo ser "alvo de mentiras" e negou participação em esquema de venda de joias por Bolsonaro e aliados.

"Nunca vendi nenhuma joia, ofereci ou tive posse. Nunca participei de nenhuma tratativa, e nem auxiliei nenhuma venda, nem de forma direta ou indireta. Jamais participei ou ajudei de qualquer forma qualquer pessoa a realizar nenhuma negociação ou venda", disse ele na ocasião.

Na nota divulgada no domingo, Wassef dizia ainda que só tomou conhecimento da existência das joias no início deste ano pela imprensa, que ligou para Bolsonaro e por ele foi autorizado a fazer uma nota à imprensa sobre o caso.

De acordo com relatório da PF, o Rolex Day-Date tinha sido vendido nos Estados Unidos para a empresa Precision Watches e foi "recuperado" por Wassef no dia 14 de março. O advogado, ainda segundo a polícia, retornou com o bem para o Brasil em 29 de março e, em 2 de abril, o repassou ao tenente-coronel Mauro Cid em São Paulo. O kit de joias completo foi entregue à Caixa Econômica Federal em 4 de abril.

Na investigação, foi anexado documento que mostra um comprovante de depósito de US$ 68 mil em junho de 2022, referente a dois relógios, no mesmo dia em que Mauro Cid foi à sede da Precision Watches, na Pensilvânia.

Para a PF, o advogado de Bolsonaro atuou com o objetivo de "escamotear, das autoridades brasileiras, a evasão e a venda ilícitas dos bens no exterior", juntamente com Cid. O oficial militar, que está preso desde maio, foi ajudante de ordens de Bolsonaro.