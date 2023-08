Jair Renan Bolsonaro é alvo de operação da Polícia do DF

Na manhã desta quinta-feira (24), a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e Santa Catarina pela operação Nexum, no qual o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Jair Renan, conhecido como '04', é alvo.

De acordo com com informações da Polícia Civil do DF, os mandados de busca e aprenssão estão sendo cumpridos em Balneário Camboriú e Brasília, onde Jair Renan tem imóveis. Também foram emitidos mandados de prisão para dois envolvidos no caso.

A Polícia Civil informou que investiga um esquema no qual Jair Renan e mais dois homens são acusados de estelionato, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

A investigação é conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária, vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil.