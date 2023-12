Boulos evita falar de Marta como vice e nega constrangimento sobre Janones

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, não quis comentar na noite desta quinta-feira (13) a possível indicação pelo PT da ex-prefeita Marta Suplicy para ser a vice em sua chapa.

Boulos disse que não ia responder à pergunta em respeito ao PT e à ex-prefeita, tendo em vista que não há ainda nada oficial nesse sentido.

Como revelou a Folha de S.Paulo, a ideia de parlamentares petistas é atrair a ex-prefeita de volta ao PT, sigla à qual ela foi filiada por 33 anos, por meio de um convite de Lula.

Nesta quarta, ela enviou em um grupo de WhatsApp que reúne entusiastas da esquerda uma mensagem dizendo "Lula já falou comigo".

Essa será a primeira vez na sua história em que o PT não terá candidato ao comando da maior cidade do país. Devido ao apoio a Boulos, o partido de Lula terá direito a indicar o candidato o vice.

Além dos preparativos para a eleição municipal de 2024, Boulos está às voltas com a possibilidade de ser o relator no Conselho de Ética da Câmara do pedido de cassação do mandato de André Janones (Avante-MG), um dos principais coordenadores da campanha digital de Lula em 2022.

Boulos disse não se sentir constrangido pelo fato de Janones ter participado da linha de frente da campanha de Lula e de atuar, no Congresso, em apoio ao governo, ou seja, no seu mesmo campo de atuação.

Ele deu a entender que, se for designado pelo presidente do colegiado, irá relatar o caso. Os integrantes do conselho que são escolhidos relator por meio de sorteio podem recusar a designação.

O Conselho de Ética da Câmara instaurou nesta quarta-feira (13) processo de cassação contra Janones devido à suspeita de ele ter promovido esquema de "rachadinha" em seu gabinete.

Na sessão, foram sorteados os nomes de três deputados. Caberá ao presidente do conselho, Leur Lomanto Júnior (União Brasil-BA), indicar um deles para relatar o caso. Não há prazo para que isso ocorra.

Além de Boulos, foram sorteados Emanuel Pinheiro Neto (MDB-MT) e Sidney Leite (PSD-AM).

Cabe ao relator dar um parecer recomendando alguma punição, que pode ser até a cassação, ou o arquivamento da representação. Se o parecer for pela perda do mandato, ela só ocorre com o apoio, no plenário da Câmara, de ao menos 257 dos 513 deputados.