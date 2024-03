Mauro Cid desmaiou ao receber ordem de prisão, diz site

O tenente-coronel Mauro Cid passou mal quando foi informado que voltaria para a prisão. A informação é da colunista Carla Araújo, do site UOL.

De acordo com a informação, durante audiência conduzida pelo desembargador Airton Vieira, juiz instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, Cid chegou a desmaiar ao ser informado que seria preso novamente. Alexandre de Moraes, que não estava em Brasília e acompanhou a oitiva por vídeo.

Ainda de acordo com a coluna, Cid chegou a receber atendimento médico, mas logo recuperou-se.

O tenente-coronel chegou, no fim da tarde desta sexta-feira, ao batalhão do Exército, em Brasília, para cumprir a ordem de Moraes.

