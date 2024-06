Tabata provoca Boulos e diz que Marta Suplicy é sua eleitora

ANA LUIZA ALBUQUERQUE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A deputada federal Tabata Amaral (PSB), pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, provocou seu adversário na corrida eleitoral Guilherme Boulos (PSOL) na manhã desta sexta-feira (7) ao dizer que a vice do deputado, Marta Suplicy (PT), é sua eleitora.

"Ela votou em mim para deputada federal na última eleição e eu tenho um carinho muito grande por ela", afirmou Tabata.

A deputada falava sobre a necessidade de honrar o legado dos CEUs (Centros Educacionais Unificados), marca da gestão Marta à frente da prefeitura, quando foi questionada se conversava com a vice de Boulos.

Tabata participou nesta manhã de sabatina da Reag Investimentos e do canal MyNews, realizada com os pré-candidatos a prefeito de São Paulo.

Tabata disse também que já falou a Marta e a Luiza Erundina que "tem muita sorte de ser pré-candidata a prefeita em uma cidade que teve duas grandes prefeitas".

Marta é considerada pela campanha de Boulos como um importante ativo para promover o crescimento do deputado na periferia.

Tabata aparece em terceiro lugar na última pesquisa Datafolha, com 8% dos votos, empatada tecnicamente com José Luiz Datena (PSDB), também com 8%, e com Pablo Marçal (PRTB), que tem 7%.

Lideram a disputa Boulos e o atual prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), com 24% e 23%, respectivamente.