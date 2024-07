Datena diz que Tarcísio quer se distanciar de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pré-candidato a prefeito de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB) afirmou nesta terça-feira (16) que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) quer se distanciar de seu padrinho político, Jair Bolsonaro (PL).

A fala foi feita durante a sabatina Folha/UOL. Diego Sarza conduziu a sabatina, com participação das jornalistas Raquel Landim, do UOL, e Carolina Linhares, repórter da Folha de S.Paulo.

"A todo momento o Tarcísio quer se distanciar do Bolsonaro", disse, elogiando o governador por ser um democrata. Ele citou, por exemplo, a participação de Tarcísio em evento ao lado de Lula (PT).

"Só agora, quando pediram realmente que ele [Tarcísio] enfatizasse o que ele pensa do Bolsonaro, que ele achou que seria injusto se distanciar do Bolsonaro nessa eleição. Mas ele não é totalmente bolsonarista como tenta aparecer, não", disse.

Durante a sabatina, o apresentador afirmou que mantém diálogo com o governador, que, segundo ele, teria dito que governaria com Datena no caso de sua vitória.

Datena já desistiu outras vezes de concorrer ao cargo, mas ele diz que dessa vez quer que seja diferente. "Eu posso morrer amanhã, agora a minha intenção dessa vez é ir até o fim. Essa é a minha intenção desde que alguém não me encha o saco", afirmou.

O jornalista já desistiu de concorrer na última hora em quatro eleições, mas desta vez afirma que irá "até o fim". Na última pesquisa Datafolha, Datena aparece em terceiro lugar, com 11%, atrás de Ricardo Nunes (MDB), com 24%, e Guilherme Boulos (PSOL), com 23%.