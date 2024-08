Bolsonaro é atacado por abelhas e encerra discurso em comício; vídeo

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) encerrou o discurso que fazia em um comício na cidade de Macaíba, na Região Metropolitana de Natal, nesta sexta-feira (16), após ser atacado por abelhas.

Bolsonaro participa de uma série de agendas com correligionários no Rio Grande do Norte, e estava em cima de um trio elétrico quando foi surpreendido pelos insetos.

O ataque das foi gravado pelos apoiadores do ex-presidente que acompanhavam o discurso ao lado dele. Na gravação, o político começa a falar ao microfone, no exato momento em que as abelhas aparecem.

Apoiadores tentam espantar o enxame, mas Bolsonaro, que mostra o incômodo, chega a informar que está sendo atacado por abelhas e encerra o discurso. "Tem abelha aqui, pessoal! Muito obrigado a todos vocês", diz, antes de descer do trio às pressas.

Na sequência, o locutor do evento chegou a brincar com a situação: "O homem é tão doce que até abelha apareceu por aqui. Vamos dar um tchauzinho ao Bolsonaro?", disse ao microfone.

Representantes do ex-presidente não informaram se Bolsonaro ou algum membro da comitiva se feriu com o ataque de abelhas até esta publicação.

Em apoio a candidatos do PL no Rio Grande do Norte, o ex-presidente também passou por cidades como Natal, Lajes e Parnamirim. Bolsonaro seguirá para Fortaleza, onde tem agenda confirmada neste sábado (17).