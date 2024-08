Associações de jornalistas repudiam abordagem de vereadores a repórter na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e a Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) divulgaram neste sábado (24) uma nota de repúdio à conduta de vereadores de São Bernardo do Campo (SP) em relação a um repórter do Diário do Grande ABC.

O profissional, Artur Rodrigues, cobria uma sessão ordinária da Câmara Municipal quando foi abordado por Paulo Chuchu e Lucas Ferreira, ambos do PL, que lhe perguntaram em que candidato ele votaria.

De acordo com a nota do sindicato, Rodrigues disse aos vereadores que o voto é secreto, mas foi novamente questionado pelos parlamentares, que indagaram se ele era petista. Ainda segundo o relato, Paulo Chuchu começou a bater em uma arma que portava na cintura, dizendo para o jornalista "tomar cuidado com a resposta".

Após o episódio, Rodrigues comunicou o ocorrido à chefia do jornal e, na sexta-feira (23), registrou um boletim de ocorrência no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.

Em nota, o sindicato e a Fenaj afirmaram repudiar veementemente a ameaça a Rodrigues e exigiram providências urgentes da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual, "no sentido de apurar e punir a intimidação ocorrida, bem como garantir o livre exercício do jornalismo e da liberdade de imprensa".