Escritório responsável pela defesa de X no Supremo deixa atuação a pedido da empresa

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O escritório Pinheiro Neto, até então responsável pela defesa do X (ex-Twitter) no Brasil em processos no STF (Supremo Tribunal Federal) de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, informou que deixou de advogar pela empresa, a partir do último dia 6.

Em nota enviada à reportagem, a assessoria do escritório disse a medida foi tomada por decisão foi tomada pela empresa comandada pelo empresário Elon Musk,

"Desde 6 de setembro, por decisão do cliente, o Pinheiro Neto não representa mais o X Brasil nos processos em curso no STF", diz a nota.

Em abril, antes do X ser suspenso no Brasil, a defesa chegou a enviar uma peça ao Supremo afirmando que as ordens expedidas pela corte "permanecem e continuarão a ser integralmente cumpridas".

O documento foi enviado no momento em que o dono da plataforma ameaçava descumprir ordens judiciais no país. O escritório também afirmava que o X Brasil se comprometeria a transmitir a Moraes "quaisquer informações sobre o tema que venha a receber da X Corp., em cumprimento ao seu dever de transparência e lealdade processual".