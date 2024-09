Boulos mira Nunes e usa toda propaganda eleitoral com máfia das creches

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na segunda semana da propaganda eleitoral, Guilherme Boulos (PSOL) tem usado a maior parte do seu tempo para expor denúncias contra o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que disputa a reeleição. O candidato apoiado por Lula (PT) trouxe temas como a máfia das creches e as filas para atendimentos na saúde na cidade ao seu horário eleitoral.

Em inserções no rádio, a propaganda de Boulos sugere que eleitores façam buscas no Google por Ricardo Nunes e máfia das creches. A peça repete o formato usado pelo próprio prefeito na semana passada na propaganda em que sugeria a pesquisa pelo nome de Pablo Marçal e o PCC.

Nesta quinta-feira (12), o programa do candidato do PSOL no rádio usou todo seu tempo, de mais de dois minutos, para expor denúncias sobre a suposta participação de Nunes na máfia das creches.

Segundo a Polícia Federal, entidades sem fins lucrativos responsáveis pelas creches conveniadas da Prefeitura de São Paulo teriam desviado R$ 14 milhões na gestão Bruno Covas, quando o atual mandatária era vice.

A Folha de S.Paulo revelou em 2021 que Nunes e uma empresa de sua família, a Nikkey Serviços S/S Ltda, receberam , em 2018, valores de uma firma chamada Francisca Jacqueline Oliveira Braz, tida pela polícia como suspeita de ser uma fornecedora de notas no esquema de corrupção.

Em vídeo, um das investigadas pela PF afirmou que Nunes recebeu repasses desviados de creches quando ele ainda era vereador da cidade. O atual prefeito nega qualquer irregularidade e diz nunca ter sofrido qualquer acusação no inquérito citado.

A ligação de Nunes com a empresa envolvida no esquema de desvio foi explorada pela propaganda de Boulos.

O candidato do PSOL está empatado tecnicamente com Nunes e Pablo Marçal (PRTB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo, segundo pesquisa Datafolha. O levantamento divulgado no dia 5 de setembro mostra Boulos com 23%, seguido de Marçal e Nunes, ambos com 22%.