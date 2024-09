Marçal admite que fez cena em ambulância depois de cadeirada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Pablo Marçal (PRTB) admitiu durante reunião com apoiadores que fez uma "cena" no trajeto de ambulância após ter sido agredido com uma cadeira pelo apresentador José Luiz Datena (PSDB) em debate no último domingo (15).

O vídeo foi revelado pela colunista Raquel Landim, do UOL, e depois obtido também pela Folha de S.Paulo.

"Não precisava daquela ambulância. Eles queriam fazer uma cena esse povo aí", diz Marçal, em aparente referência à sua equipe. "Dava para ir correndo para o hospital, tranquilo. Não é insuportável", continua.

O influenciador diz ainda que "dava conta de segurar aquela cadeira, de agredir aquele cara", mas que fez "questão de levar para sentir, para mostrar". "Esse período não é de proposta, aprenda a jogar. É de mostrar quem as pessoas são."

Procurada, a campanha de Marçal não se manifestou.

No vídeo gravado na ambulância, a caminho do hospital Sírio Libanês, o influenciador aparece deitado em uma maca, com a cabeça sobre uma caixa de luvas, respirando sob uma máscara de oxigênio solta. Sua equipe, agitada, tenta imprimir um caráter de urgência ao episódio.

No fim, boletim médico da unidade de saúde informou que o empresário teve "traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas".

A ambulância e o leito do hospital, onde passou a madrugada de segunda (16), serviram como cenário para as gravações que disseminou nas redes sociais após a lamentável agressão, que logo tratou como "tentativa de homicídio".

O influenciador chegou a comparar o episódio aos atentados contra os ex-presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro (PL). O potencial destrutivo da cadeirada, porém, ficou muito aquém do tiro e da facada, e o meio político em maioria rejeitou o rótulo de vítima que o empresário tentou abraçar.

Bolsonaro, inclusive, gravou um vídeo criticando Marçal pela comparação e reafirmando o voto no prefeito Ricardo Nunes (MDB), cujo vice, o coronel da reserva Ricardo Mello Araújo (PL), foi indicado por ele.

Depois da agressão, Marçal e sua equipe falaram em suspeita de fratura na costela e disseram que ele tinha "muita dificuldade para respirar".

Imagens feitas no estúdio, porém, mostraram que o autointitulado ex-coach seguiu de pé e continuou a provocar Datena. Marçal indicou que seguiria no debate, mas depois mudou de ideia. Deixou o local caminhando e chegou a entrar em seu carro para ir ao hospital, mas acabou por optar pela ambulância.

Ele publicou mais de 25 conteúdos no Instagram sobre a agressão –inclusive a gravação na ambulância, a qual seu desafeto, o pastor Silas Malafaia, se referiu como um "show de pirotecnia".

Nesta quinta-feira (18), a Folha de S.Paulo revelou que o legista que realizou o exame de corpo de delito de Marçal na última segunda-feira (16) concluiu que o candidato sofreu lesão leve e sem indícios de fratura.

A constatação médica será anexada ao laudo elaborado pelo Instituto Médico Legal (IML) para dar continuidade ao inquérito instaurado no 78º Distrito Policial (Jardins). A defesa de Marçal registrou boletim de ocorrência por lesão corporal e injúria contra o apresentador.

Em foto tirada ainda durante a internação, Marçal apareceu deitado em um leito com uma pulseira verde. O acessório indica que o estado de saúde dele foi considerado de baixo risco e sem urgência de atendimento, segundo o protocolo de Manchester. O critério é universal e usado para indicar a classificação de risco em atendimentos de urgência.

Em vídeo compartilhado por apoiadores de Marçal direto do hospital, o médico lhe prescreve anti-inflamatório e diz haver uma "linhazinha de fratura" no sexto arco costal, osso da costela, do influenciador. "Foi só um esbarrão, né, Datena", disse Marçal logo após a alta. "Estou com o sexto arco costal com uma leve fissura", continuou.