Tabata ainda busca apoio de celebridades na reta final e conversa com Anitta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Distante dos líderes nas pesquisas de intenção de voto, Tabata Amaral (PSB) ainda busca apoio de celebridades na reta final da eleição.

Nesta sexta (27), sem citar nomes, a candidata afirmou estar tratando de uma grande mobilização com gente "muito grande que está mudando contrato para se posicionar nesta última semana".

Um amigo comum confirmou à Folha que Tabata chegou a conversar com a cantora Anitta. Questionada, a assessoria da artista não negou nem confirmou. Em 2022, Anitta apoiou a eleição de Lula (PT), que, em São Paulo, apoia Guilherme Boulos (PSOL).

Em quarto lugar nas pesquisas, a deputada do PSB marcou 9% no Datafolha desta quinta-feira (26), bem atrás dos adversários Ricardo Nunes (MDB), que tem 27% das intenções, Boulos, com 25%, e Pablo Marçal (PRTB) com 21%.

Tabata já esteve em shows da Anitta e parabenizou a cantora por conquistas nas redes sociais. Em 2022, a deputada federal postou uma foto das duas e comentou que costuma ouvir suas músicas.

"Anitta se tornou hoje a primeira artista brasileira a entrar no top 10 mundial das 50 músicas mais ouvidas e também a brasileira mais ouvida no Spotify. Das minhas playlists ela nunca saiu", escreveu a candidata.

No ano passado, Tabata também postou que Anitta foi a primeira brasileira a se apresentar na final de uma Champions League e definiu o momento como "histórico".

A campanha do PSB sempre fez a ressalva de que parte dos apoiadores de Tabata nos universos artístico e empresarial tinha restrições para anunciar endosso à candidatura por causa de regras em contratos profissionais e de compliance (código de conduta) de empresas e conselhos.

Embora a última pesquisa Datafolha aponte oscilação positiva de apenas 1 ponto percentual a seu favor, Tabata disse considerar que está "crescendo, mas está crescendo ainda muito devagar". "Precisamos crescer de forma mais exponencial", afirmou.

Procurada, a equipe da Anitta afirma não ter informações sobre um possível apoio à deputada federal, mas diz que, se ela apoiar algum candidato, será de forma pública.

Ao longo da campanha, Tabata recebeu apoio ou menções positivas de artistas como como o ator Marcos Palmeira, a atriz Paolla Oliveira e a influenciadora e ativista Luisa Mell. A deputada tem proximidade ainda com o apresentador Luciano Huck e o produtor e empresário do entretenimento KondZilla.

Como mostrou a Folha em julho, ambos integram o conselho estratégico da campanha, auxiliando na tomada de decisões e na ampliação das conexões da deputada.

Na campanha de 2022, Huck doou R$ 15 mil para a candidatura de Tabata a deputada federal. A mãe do apresentador, a professora e urbanista Marta Grostein, faz parte da equipe que formulou a proposta de governo de Tabata e esteve em eventos com ela.

TABATA DIZ QUE FAKE NUDES FOI O QUE MAIS MACHUCOU

Tabata participou de uma roda de conversas, na manhã desta sexta, em que apresentou o projeto de lei que visa criminalizar a violência obstétrica.

Ela disse que costuma ser alvo de machismo e afirmou que o que mais a machucou durante a campanha foram falsas imagens pornográficas feitas com inteligência artificial e divulgadas nas redes sociais.

Tabata entrou com dez processos na Justiça para denunciar o conteúdo.

"Não é justo que, com tudo que meus adversários têm no armário. Não é justo que a forma de me desestabilizar seja com imagens pornográficas feitas por IA minhas. É sempre essa a forma de ataque às mulheres. É sempre de um ponto sexual", disse a candidata. "Ninguém nem quer ver Nunes, Boulos e Marçal pelado, sabe?", ironizou.