Ao menos metade ainda não escolheu vereador em SP, BH, Rio e Recife, diz Datafolha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As eleições municipais são depois de amanhã, mas ao menos metade dos eleitores das principais capitais ainda não escolheu seu candidato a vereador. É o que mostra a pesquisa Datafolha feita em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife.

São Paulo é a capital com maior parcela de indecisos -59% dizem não ter escolhido um candidato a vereador ante 41% que já se decidiram. Já no Rio de Janeiro, é metade para cada lado: 50% a 50%.

Em Belo Horizonte, 52% ainda não escolheram o candidato do Legislativo municipal, enquanto 48% já têm um nome. No Recife, ocorre o inverso: 52% decidiram em quem votar para vereador, mas 48% não sabem.

As pesquisas foram contratadas pela Folha e pela TV Globo, registradas na Justiça Eleitoral e ouviram moradores das respectivas cidades entre terça-feira (1º) e quinta-feira (3).

Com 55 cadeiras, a Câmara Municipal paulistana é a maior do país. Estão inscritos 1.016 candidatos, quase metade dos 2.002 registrados em 2020, já que agora há um limite de 56 candidatos por legenda. No pleito passado, o total de postulantes disparou por causa do fim das coligações partidárias.

Neste ano, a expectativa é que partidos nanicos e a fragmentação diminuam ainda mais nos Legislativos municipais brasileiros. Isso porque a reforma eleitoral levada a cabo nos últimos anos fez candidatos migrarem de siglas menores para maiores, em busca de tempo de propaganda e verbas.

As pesquisas do Datafolha fazem parte de uma série de iniciativas da Folha para ampliar o conhecimento do eleitor sobre a disputa à Câmara Municipal paulistana. O jornal realizou quatro debates com candidatos a vereador e também lançou a plataforma Match Eleitoral 2024.

A ferramenta funciona como um aplicativo de relacionamentos, "dando match" entre o leitor e os concorrentes ao cargo de acordo com as respostas de ambos a um questionário de 15 perguntas. Outras reportagens sobre o assunto podem ser encontradas na página Legislativo Municipal.

Em São Paulo, foram entrevistadas 1.806 pessoas e a pesquisa, com margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos, foi registrada com o número SP-09329/2024.

No Rio de Janeiro, foram entrevistadas 1.106 pessoas e a pesquisa, com margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos, foi registrada com o número RJ-00823/2024.

Em Belo Horizonte, foram entrevistadas 1.120 pessoas e a pesquisa, com margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos, foi registrada com o número MG-03960/2024.

No Recife, foram entrevistadas 910 pessoas e a pesquisa, com margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos, foi registrada com o número PE-06324/2024.

O nível de confiança é de 95%.