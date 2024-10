João Campos é reeleito no primeiro turno para prefeitura de Recife

João Campos (PSB), atual prefeito de Recife, foi reeleito no primeiro turno, confirmando o favoritismo apontado pelas pesquisas desde o início da campanha. O resultado foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 18h37 deste domingo, com 71,96% das urnas apuradas. Campos, de 30 anos, se destaca como um dos candidatos de esquerda com melhor desempenho nas eleições de 2024.

Filho de Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, que faleceu em um acidente aéreo durante a campanha presidencial de 2014, João Campos também é bisneto do ex-governador Miguel Arraes.

Leia Também: Presidente do TRE-SP diz que Marçal pode ser cassado antes do 2º turno se fraude ficar provada