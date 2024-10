Ricardo Nunes e Guilherme Boulos vão ao segundo turno em São Paulo

A definição do novo prefeito de São Paulo ficará para o segundo turno, marcado para o dia 27 de outubro, entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), conforme aponta a projeção do Datafolha. Com 96% das urnas apuradas, Nunes alcançou 29,5% dos votos, enquanto Boulos obteve 29,0%. Pablo Marçal (PRTB) ficou em terceiro lugar, com 28,14% dos votos.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) ficou em quarto lugar, com 9,9%, seguida do apresentador José Luiz Datena, do PSDB, com 1,83%, e de Marina Helena, do Novo, que obteve 1,39% dos votos.

