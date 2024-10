Mãe de Isabella Nardoni é a segunda mais votada entre os vereadores em SP

(FOLHAPRESS) - Candidatos novatos lideram a votação para a legislatura de 2025 da Câmara Municipal de São Paulo.

Com 95% das urnas apuradas, Lucas Pavanato (PL) tem a primeira colocação com 155 mil votos. Apoiado por Fernando Holiday (PL), o candidato mira o eleitorado conservador com pautas como a proibição do aborto, acabar com a redesignação sexual e investigação de ONGs que "lucram" com sofrimentos de dependentes químicos na cracolândia.

Em 2022, candidatou-se a deputado estadual. Em sua primeira eleição, obteve 36 mil votos, tornando-se suplente. Com a votação a vereador, deve arrastar mais candidatos para a bancada do PL na Casa.

Em segundo lugar figura Ana Carolina Oliveira (Podemos), 40, mãe de Isabella Nardoni -morta em 2018. Com 1,7 milhões de seguidores só no Instagram, é a aposta do partido como puxadora de votos para a Câmara. A candidata tem entre suas pautas proteção a crianças, mulheres e vulneráveis.

Com discurso de combate aos maus-tratos contra animais, Dr. Murillo Lima (PP) é o terceiro com mais votos. Apadrinhado pelo deputado federal Delegado Bruno Lima (PP), que se elegeu com a mesma bandeira, tem destaque nas redes sociais com vídeos de supostos resgates de animais.

Com 55 cadeiras, a Câmara Municipal paulistana é a maior do país. Se inscreveram para o pleito 1.016 candidatos, quase metade dos 2.002 registrados em 2020, já que agora há um limite de 56 candidatos por legenda. Na eleição passada, o total de postulantes havia disparado por causa do fim das coligações partidárias.

Neste ano, a expectativa é que partidos nanicos e a fragmentação diminuam ainda mais nos legislativos municipais brasileiros. Isso porque a reforma eleitoral levada a cabo nos últimos anos fez candidatos migrarem de siglas menores para maiores, em busca de tempo de propaganda e verbas.

Veja os vereadores mais votados

Lucas Pavanato

Ana Carolina Oliveira

Dr. Murillo Lima

Sargento Nantes

Amanda Paschoal

Rubinho Nunes

Luna Zarattini

Luana Alves

Dra. Sandra Tadeu

Pastora Sandra Alves