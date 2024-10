PF cumpre mandado de prisão em nova fase de operação sobre Abin paralela

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão nesta quinta-feira (10) em Brasília em nova fase da operação Última Milha, que mira a chamada "Abin Paralela". Também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na capital federal.

A PF afirmou em nota que "um dos suspeitos recebia conteúdos de desinformação produzidos pela organização criminosa e os disseminava valendo-se de seu acesso ao parlamento federal". Os materiais, segundo a investigação, também eram enviados a "agentes estrangeiros", induzindo-os ao erro.

A PF informou que os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram autorizados pelo STF (Supremo Tribunal Federal), mas não esclareceu quantas pessoas foram alvo da operação desta quinta nem se trabalham na agência.

"Os investigados podem responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, interceptação clandestina de comunicações e invasão de dispositivo informático alheio", disse em nota.

A Abin (Agência Brasileira de Inteligência) entrou na mira da Polícia Federal pela suspeita de que a agência tenha sido usada para ações clandestinas no governo Jair Bolsonaro (PL), sob o comando do hoje deputado federal Alexandre Ramagem (PL).

A investigação da PF aponta que a estrutura teria sido usada para blindar os filhos do ex-presidente; atacar a credibilidade do sistema eleitoral; produzir desinformação e espionar ilegalmente autoridades, como ministros do STF e senadores da República.