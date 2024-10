Boulos minimiza distância e vê cenário em aberto, e Nunes celebra votos herdados de Marçal

SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Após a primeira pesquisa Datafolha do segundo turno em São Paulo mostrar Ricardo Nunes (MDB) com 55% das intenções de voto e Guilherme Boulos (PSOL) com 33%, a campanha do segundo colocado minimizou a distância para o primeiro e procurou afastar o pessimismo, enquanto o candidato à reeleição ressaltou a migração para si dos votos de Pablo Marçal (PRTB), terceiro colocado no domingo (6).

Em Brasília para reunião e gravação com o presidente Lula (PT), seu aliado, Boulos não comentou o levantamento até a noite desta quinta-feira (10), mas sua campanha emitiu nota em que aponta "cenário em aberto" e evita comentar aspectos negativos, como a rejeição de 58% dos eleitores, ante 37% do rival.

A candidatura do PSOL ressaltou o percentual de 31% dos eleitores de Nunes que, segundo o Datafolha, votam no emedebista por considerá-lo o candidato ideal, taxa que no caso de Boulos é de 56%. Isso mostra, segundo o comunicado, "uma intenção de votos pouco consolidada no atual prefeito".

A avaliação também foi feita em privado por membros da campanha, que consideram frágil o voto no prefeito. Outros dados citados foram da pesquisa espontânea (quando o entrevistador não cita nomes de candidatos), com a fatia de 12% que está indecisa e a distância de 12 pontos percentuais de Boulos (29%) para Nunes (41%), menor do que na estimulada (22 pontos).

O candidato do PSOL também tenta herdar parte da votação de Marçal, sob a justificativa de que nem todos os votos do influenciador tiveram perfil ideológico e que uma porção deles pode ser conquistada pelo deputado, que incorporou temas da campanha do rival como o estímulo ao empreendedorismo e propostas para trabalhadores de aplicativos.

A ordem é manter a combinação de serenidade e mobilização, para evitar que um clima de derrota contamine a militância. O argumento é que as pesquisas mostram um quadro que não é imutável, com a expectativa de que uma campanha intensificada nas ruas e nas redes consiga reverter a diferença.

A mensagem já tinha sido apresentada a apoiadores um dia antes, em um encontro batizado como "Plenária Arrancada da Vitória". O pedido é para que eles se mantenham engajados e trabalhem para "virar votos", especialmente entre eleitores que votaram em Lula em 2022 e hoje estão com Nunes.

Aliados de Boulos já admitiam que começariam o segundo turno atrás, como indicavam as pesquisas anteriores, mas têm a expectativa de alterar o quadro nas próximas duas semanas. É preciso, nas palavras de um interlocutor do deputado, manter o sangue frio e confiar na estratégia. Uma das apostas é que os votos de Marçal, que hoje migram em sua maioria (84%) para Nunes, podem se pulverizar, já que esse público também votou pela mudança na máquina municipal.

Na tentativa de ampliar a parcela de eleitores que responde não votar de jeito nenhum em Nunes, a campanha do PSOL quer reforçar o fato de que o emedebista é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e enfatizar episódios como o do boletim por violência doméstica feito pela primeira-dama em 2011, além de denúncias envolvendo contratos da gestão e a relação de Nunes com o centrão.

Nunes comemorou o resultado da pesquisa publicamente, durante uma caminhada em Parada de Taipas (zona norte), na tarde desta quinta. Nos bastidores, sua equipe adota cautela com os números e diz que é preciso ter humildade. Em sondagens internas, segundo relatos, a vantagem inicialmente era menos ampla.

O prefeito disse estar feliz. "Tenho que agradecer a população pela confiança, pela percepção do que representa a nossa candidatura e do outro adversário. Aqui é o equilíbrio, lá o extremismo. Aqui é a ordem, lá a desordem. A gente está muito tranquilo com relação à continuidade do nosso trabalho", declarou.

Nunes disse ainda que uma cidade de 12 milhões de habitantes exige experiência e que, do lado de Boulos, há "zero experiência".

O prefeito afirmou que é uma "boa notícia" o dado de que 8 em cada 10 eleitores de Marçal o escolhem no segundo turno e lembrou que tem encampado as propostas do influenciador relacionadas ao empreendedorismo. Disse ainda que o candidato do PRTB era contra Boulos -apesar disso, o influenciador afirma agora acreditar que o candidato do PSOL será o vencedor.

"Ele [Marçal] falava muito que ele seria uma candidatura para combater o Boulos. É natural até que venha para a nossa candidatura", continuou o aspirante à reeleição, falando em "correr atrás" dos simpatizantes do influenciador que ainda não estão com ele, "para poder trazer todo mundo".

Nunes também comentou sua declaração, feita em entrevista à TV Record mais cedo, de que aceitaria uma indicação técnica Bolsonaro para seu secretariado, como a do ex-ministro Paulo Guedes (Economia).

"Se ele me indicar alguém técnico, que seja bom para o governo, eu não tenho nenhum problema de aceitar. Por exemplo, sei lá, Paulo Guedes. [...] Eu não estou fechado a receber sugestões. Só que a decisão do secretariado vai ser minha", disse.