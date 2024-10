Igor Normando (MDB) é eleito prefeito de Belém

Neste domingo (27), o deputado estadual Igor Normando (MDB), venceu o segundo turno da eleição para a Prefeitura de Belém, superando o deputado Éder Mauro (PL).

Com 56,38% dos votos, o candidato apoiado pelo governador Helder Barbalho (MDB), de quem é primo de segundo grau, levou a melhor contra Éder Mauro, que teve o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e ficou com 43,62%.

Normando vai suceder em janeiro de 2025 o atual prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), que tentou a reeleição, mas ficou em terceiro lugar no primeiro turno.