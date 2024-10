Tiago Amaral (PSD) é eleito prefeito de Londrina (PR)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tiago Amaral, 38, foi eleito prefeito de Londrina, no Paraná. Com 95,85% das urnas apuradas às 18h20 deste domingo (27), o candidato do PSD marcava 56,39% e foi considerado matematicamente eleito pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Advogado, Amaral é hoje deputado estadual do Paraná em terceiro mandato consecutivo. Na corrida pelo Executivo de Londrina, obteve 137 mil votos, superando a Professora Maria Tereza (PP), que teve 106 mil (43,61%).

Leia Também: Ricardo Nunes (MDB) é reeleito prefeito de São Paulo