Motta recebe apoio o PT e sedimenta favoritismo à presidência da Câmara

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Considerado fiel da balança na eleição para presidente da Câmara, o PT fechou acordo para apoiar o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB). A decisão ocorreu depois de consulta ao presidente Lula.

Com o centrão rachado, os votos da federação a qual o PT faz parte se tornaram vitais para vencer a eleição. O partido está junto com PCdoB e PV, numa federação que totaliza 80 votos.

Hugo Motta já havia recebido endosso de dois partidos. O PP fortaleceu sua candidatura com 50 votos. O Podemos adiciona 14. Além disso, o Republicanos, partido do candidato, conta com 44 deputados.

O número para a vitória na eleição é de 257 votos. Ao todo, são 513 deputados. As regras da Câmara estabelecem que, para vencer no primeiro turno, um candidato precisa ter maioria absoluta dos votos.

Os apoios somados conferem 188 votos a Motta. Existe a expectativa de mais adesões. Em reunião na tarde desta quarta-feira (30), o PL manifestou intenção de uma aliança com o candidato, afirmou o líder do partido na Câmara, deputado Altineu Cortes (PL-RJ).

Motta se reúne com o MDB nesta noite. O líder do partido, deputado Isnaldo Bulhões Jr (AL), estava presente quando Arthur Lira (PP-AL), atual presidente da Câmara, lançou o deputado do republicanos como seu candidato.

O APOIO DO PT

A costura pelo acordo passou pelo presidente Lula. Caciques do PT, os deputados Gleisi Hoffmann (PR), Odair Cunha (MG) e José Guimarães (CE) estiveram no Planalto.

A bancada se reuniu e bateu o martelo no começo da noite de hoje. Parlamentares que não estavam na liderança foram chamados para engrossar o pronunciamento a respeito do apoio.

O UOL apurou que a corrente majoritária do PT se convenceu sobre a aliança com Motta ainda na terça-feira. A posição de fiel da balança fortalece o partido numa eleição que não havia expectativa de ter tal protagonismo.

Os outros candidatos dizem que continuam na disputa. O deputado Antônio Brito (PSD-BA) pedia votos em jantar que reuniu deputados na noite de ontem. O deputado Elmar Nascimento (União-BA) reiterou que busca alianças para concorrer.

Bom resultado nas urnas para o PSD atrapalha ainda mais planos de Brito. O PSD emergiu como grande vencedor principalmente por causa do resultado em São Paulo. Caciques do PP, Republicanos, União Brasil e PL dizem que candidatura de Brito daria ainda mais poder ao presidente da sigla, Gilberto Kassab.

Elmar teria falhado em atrair apoio do baixo clero. Ele foi descrito como deputado de bom trânsito com líderes e alvo de antipatia dos demais. O parlamentar também teria falhado em fechar apoios de outros partidos.