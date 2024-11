Suspeito de explosões tentou invadir STF antes de morrer; veja as imagens

Na noite desta quarta-feira, 13, uma série de explosões na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF), mobilizou forças de segurança e autoridades do governo. Segundo a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, o responsável pelo ataque tentou invadir o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) logo após a primeira explosão, mas foi impedido. “Logo após a explosão, ele tentou entrar, mas não conseguiu”, informou Celina em coletiva de imprensa.



O ataque consistiu em duas explosões com um intervalo de cerca de 20 segundos, e o suspeito morreu no local. Seu corpo, que foi encontrado junto a artefatos explosivos, permaneceu em frente ao STF enquanto a equipe antibombas realizava uma varredura. As investigações buscam identificar o suspeito e entender suas motivações. A primeira hipótese, segundo a vice-governadora, é de que se trate de um "lobo solitário" em uma ação suicida.

Informações preliminares indicam que o homem, de 59 anos, seria natural de Santa Catarina e teria se candidatado a vereador em seu estado pelo Partido Liberal (PL). Ele também seria o proprietário do veículo com explosivos, estacionado próximo ao local das explosões, que sofreu danos parciais com o impacto.

O STF, em nota oficial, relatou que "dois fortes estrondos foram ouvidos" após o término da sessão, e por segurança, ministros, servidores e demais colaboradores foram evacuados do prédio. “A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF”, acrescentou o comunicado.

A gravidade do caso mobilizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reuniu-se no Palácio do Alvorada com ministros do STF e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para discutir os próximos passos. A expectativa é de que o ministro Alexandre de Moraes, já responsável por casos de ataques antidemocráticos, assuma a investigação do incidente.

O chefe de segurança da Câmara dos Deputados informou que o suspeito foi visto no Anexo 4 da Câmara ao longo do dia. Essa área abriga a maioria dos gabinetes parlamentares e permite acesso público mediante passagem por detectores de metais. Testemunhas afirmaram que o homem carregava explosivos junto ao corpo e os acionou próximo à estátua da Justiça, localizada em frente ao STF, marcando o local do ataque.

Pode ver abaixo imagens das explosões:

o que existe até agora sobre estas explosões no STF:



um homem teria morrido em frente ao Supremo na explosão de uma bomba



segundo testemunhas, o homem jogou bombas contra o STF antes de morrer



ao mesmo tempo, um carro explodiu com fogos de artifício na Câmara (vídeo) pic.twitter.com/7cRskSqmcf — William De Lucca (@delucca) November 13, 2024

Homem morre após explosão de bomba na frente do STF, em Brasília pic.twitter.com/5j6qWqkRse — Saymon (@symon_622) November 13, 2024

Homem morre na explosão na área da Praça dos Três Poderes. pic.twitter.com/5BEtEfTxGf — Valeria Bernardo (@ValeriaBnews) November 13, 2024

