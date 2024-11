"Fuck you" de Janja a Musk coloca em risco estratégia de Lula com Trump

A declaração polêmica de Janja da Silva, primeira-dama do Brasil, sobre Elon Musk gerou desconforto entre diplomatas brasileiros de alto escalão. A fala, feita durante um painel do G20 Social, foi interpretada como prejudicial aos esforços do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e do Itamaraty para manter relações diplomáticas com o novo governo dos Estados Unidos. A informação é do colunista Jamil Chade do site UOL.

Desde a vitória de Donald Trump, o Brasil vinha tentando adotar uma postura neutra, buscando mostrar que era possível construir uma relação de confiança, como já havia acontecido entre Lula e o ex-presidente George W. Bush, apesar das diferenças ideológicas.

Janja utilizou a expressão "fuck you" (algo como "vá se foder" em tradução livre), ao mencionar Musk, após uma buzina interromper seu discurso, brincando com a ideia de uma possível interferência externa do empresário. A fala rapidamente ganhou repercussão, sendo vista por diplomatas como um erro estratégico. Musk respondeu ironicamente na plataforma X, satirizando o episódio com emojis e prevendo que "eles vão perder a próxima eleição". O empresário, que desempenhou papel relevante na campanha de Trump e foi anunciado como parte do departamento de "Eficiência Governamental" após a eleição, é uma figura influente entre os aliados de Trump.

A repercussão da declaração ocorre em um momento delicado para a diplomacia brasileira. Deputados e senadores bolsonaristas estão tentando consolidar nos EUA uma narrativa de que há uma tentativa de silenciar a oposição no Brasil, usando como exemplo a suspensão da plataforma X. A fala de Janja, considerada um "presente" para a extrema direita brasileira, pode dificultar ainda mais a estratégia do governo Lula de reduzir o espaço de Jair Bolsonaro na relação com o novo governo americano, especialmente em um contexto em que a política externa dos EUA tende a ser interpretada de forma pessoal.

O presidente Lula tentou minimizar os danos, afirmando que "não há necessidade de ofender ninguém". Durante o Festival Aliança Global, ele reforçou a importância de engajar a sociedade sem recorrer a ataques ou xingamentos. Janja estava presente no evento, acompanhada da ministra da Cultura, Margaret Menezes, e do cantor e ex-ministro Gilberto Gil, enquanto Lula buscava reafirmar uma abordagem diplomática e moderada, apesar da controvérsia gerada pela fala da primeira-dama.



