SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reforma tributária acaba com R$ 200 bi de incentivos, verba de Alcolumbre vai a projeto de ONG ligada a seu assessor.



A reforma tributária acaba com R$ 200 bi de incentivos e deve estimular retorno de empresas a estados ricos. Especialistas apontam que montadoras são candidatas a regressar para locais com mais infraestrutura e proximidade do mercado consumidor.

