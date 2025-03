Zambelli agradece a Kassio e diz esperar garantia de justiça após maioria no STF por condenação

© Getty

(FOLHAPRESS) - A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) agradeceu nesta terça-feira (25) ao ministro Kassio Nunes Marques pela suspensão do julgamento contra ela no STF (Supremo Tribunal Federal) e disse esperar que magistrados da corte reconsiderem os votos após a formação de maioria para condená-la.

A congressista responde a uma ação penal por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. A acusação diz respeito a episódio em que ela sacou uma pistola e a apontou para um homem no meio da rua na véspera do segundo turno das eleições de 2022.

"É imperioso destacar: sou acusada por me defender de um agressor que me perseguiu em São Paulo, após meu telefone ter sido vazado por membros da esquerda. Isso resultou em milhares de ameaças contra mim e minha família, especialmente meu filho. O vazamento foi confessado por um deputado envolvido em rachadinhas", diz ela em nota.

O julgamento do processo ocorria no plenário virtual do STF (sistema que permite aos ministros depositar os votos ao longo de cerca de uma semana em um modelo de apreciação assíncrona), mas foi interrompido por um pedido de vista de Kassio, ou seja, de mais tempo para analisar o caso.

Apesar da suspensão, Cristiano Zanin e Dias Toffoli anteciparam os votos de modo a formar uma maioria na corte para sentenciá-la à perda do mandato parlamentar. Somados aos de Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Gilmar Mendes, o placar chegou a 6 a 0 pela condenação. Os demais ministros ainda não votaram.

"O julgamento ainda não terminou, graças ao pedido de vista do exmo. sr. ministro Nunes Marques, a quem agradeço por permitir mais tempo para reflexão. Espero que os ministros reconsiderem e garantam justiça", afirmou Zambelli na mensagem divulgada pela assessoria de imprensa.

"Agradeço imensamente as orações e o apoio dos brasileiros, que me fortalecem e renovam minha fé em um Brasil mais justo e livre. Sigo firme, confiando em Deus e em Sua Justiça, que nunca falha", completa ela.

Leia Também: Com Bolsonaro, Tarcísio fala sobre elogio a urnas e nega que esteja recebendo 'o bastão' para 2026

Leia Também: Jair Bolsonaro pode ser preso? Entenda como será o julgamento