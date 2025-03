Bolsonaro se torna réu por tentativa de golpe

© Getty

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou, por unanimidade, as denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete de seus aliados, acusados de envolvimento na tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023.

Os acusados enfrentam uma série de crimes, incluindo organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do estado democrático de direito, dano qualificado com violência e grave ameaça ao patrimônio da União, além de deterioração de patrimônio tombado.

Além de Bolsonaro, os outros réus são:

Walter Braga Netto – ex-ministro da Casa Civil e da Defesa

Anderson Torres – ex-ministro da Justiça

Augusto Heleno – ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional

Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa

Almir Garnier Santos – ex-comandante da Marinha

Alexandre Ramagem – ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)

Mauro Cid – tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

Com a aceitação das denúncias, uma ação penal será instaurada e os acusados se tornam réus. O STF dará início ao processo de investigação, coleta de novas provas e ouvirá as testemunhas de defesa. A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestará em relação à absolvição ou condenação dos réus.

A expectativa é que o STF chegue a um veredito até o final de 2025. Caso sejam condenados, os réus podem enfrentar penas de até 43 anos de prisão.

Este julgamento marca o primeiro de quatro grupos denunciados pela PGR, com Bolsonaro sendo apontado como líder do grupo responsável pelo planejamento do golpe.





