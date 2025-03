Bolsonaro se irrita sobre fuga aos EUA e diz estar triste por distância de Eduardo e netos

© Getty Images

(FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (26) que está triste por estar longe dos netos e do filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que decidiu se licenciar do mandato de deputado federal e ficar nos Estados Unidos.

"Estou triste porque meu filho e meus netos estão longe de mim. Se ele voltar para cá, ele vai estar no inquérito [sobre a tentativa de golpe de Estado], alguém tem dúvida disso?", disse o ex-presidente a jornalistas.

A saída de Eduardo Bolsonaro do Brasil foi anunciada na semana passada. Ao justificar a medida, ele disse que tomou a decisão "mais difícil" da vida por poder ser preso por determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Na ocasião, Eduardo também afirmou temer que seu passaporte fosse cassado por ordem de Moraes. O deputado era alvo de uma representação feita pelo PT ao Supremo por traição à pátria. O pedido foi rejeitado pelo ministro do STF.

