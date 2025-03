Lula: 'Bolsonaro quer anistia pois sabe que fez bobagens'

© Getty Images

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou neste sábado (29), durante sua agenda na Ásia, o pedido de anistia relacionado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em conversa com a imprensa, Lula criticou a postura de Bolsonaro e seus advogados. "É impressionante que os advogados do cidadão que está pedindo anistia não digam para ele que primeiro eles vão absolver o cidadão. Mas eles já estão tratando como se ele fosse culpado", disse. O presidente também afirmou que Bolsonaro não busca se defender porque "no subconsciente dele, ele sabe que fez todas as bobagens que está sendo acusado".

Apesar das declarações, Lula minimizou a relevância do tema e negou que tenha discutido o assunto com o presidente da Câmara, Hugo Motta, ou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que o acompanham na viagem. "Você acha que eu iria convidar o presidente da Câmara e o presidente do Senado para discutir, a 11 mil metros de altura, problemas que eu posso discutir em terra?", indagou. Ele acrescentou que a anistia não é uma prioridade.

Lula destacou que a principal pauta da viagem foi reforçar as relações comerciais com o Vietnã, durante o Seminário Empresarial Brasil-Vietnã. Enquanto isso, no Brasil, Bolsonaro e sete aliados tornaram-se réus, acusados de tentar um golpe de Estado em 2022. A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) indica que existem indícios de crimes na denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), mas não configura uma condenação.

Na denúncia, a PGR aponta que o grupo liderava um "núcleo crucial" de uma organização criminosa voltada a destruir a democracia. Bolsonaro, que tem defendido publicamente um projeto de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, alega que as acusações são infundadas. Contudo, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, afirmou que a pauta não tem avançado no Legislativo, indicando falta de apoio para o projeto.

