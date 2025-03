Fala sobre 'dona de casa' irrita filho de Lula com Marisa

© Getty Images

Uma declaração do presidente Lula sobre sua esposa, Janja, durante viagem ao Vietnã, irritou seu filho caçula, Luís Cláudio Lula da Silva. De acordo com o site UOL, ele considerou a frase ofensiva à memória da mãe, Marisa Letícia, que foi dona de casa durante os primeiros mandatos de Lula.



A fala "não nasceu para ser dona de casa" do presidente surgiu em resposta a críticas sobre a viagem de Janja a Paris, onde ela representou o Brasil em um evento internacional.

Segundo petistas ouvidos pelo UOL, Lula buscou valorizar o perfil profissional de Janja, que sofre comparações com Marisa Letícia, conhecida por ser discreta e evitar compromissos internacionais. Um ex-parlamentar afirmou que a frase foi uma tentativa de "amainar a barra" da atual primeira-dama. O jornalista Camilo Vannuchi, biógrafo de Marisa, criticou a declaração: "Soa desrespeitosa, porque Marisa foi mulher dele durante muito tempo e foi dona de casa".

O advogado de Janja, Marco Aurélio de Carvalho, defendeu Lula, dizendo que ele não quis desvalorizar as donas de casa e que suas políticas as beneficiaram. Já a ministra Cida Gonçalves atribuiu as críticas a Janja à misoginia: "Ela é uma pessoa política, participa de debates e não ficará em silêncio". A cientista política Larissa Peixoto ressaltou que a oposição sempre encontrará motivos para criticá-la.

Não é a primeira vez que Luís Cláudio reage a menções que parecem minimizar o legado da mãe. Em fevereiro, ele protestou quando uma publicação de Lula no X (antigo Twitter) omitiu o nome de Marisa em um texto sobre a história do PT. "A história da minha mãe ninguém apaga", escreveu. A postagem foi alterada após a repercussão. A sindicalista Junéia Batista, que conheceu Marisa, destacou seu papel na luta social: "Ela cuidava da casa, mas não estava nem aí para rótulos".

