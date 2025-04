Esposa de Eduardo Bolsonaro apresenta família a "novos vizinhos" nos EUA

© Heloísa Bolsonaro

Heloísa Bolsonaro, esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), compartilhou nesta semana em suas redes sociais que está se adaptando à nova vida nos Estados Unidos, para onde se mudou com a família no mês passado. Em uma postagem no Instagram, ela contou que decidiu fazer uma ação típica de boas-vindas aos novos vizinhos da vizinhança norte-americana.

“Imprimi alguns cartões, assei pães de queijo e fomos todos pessoalmente entregar para os vizinhos”, relatou nos stories da plataforma. “Isso de ser apenas uma família comum, que ninguém conhece, é muito gostoso!”, escreveu.

Na publicação, Heloísa também mostrou uma foto do cartão distribuído, que trazia uma imagem do casal com os dois filhos — Geórgia, de 4 anos, e Jair Henrique, de 1 ano — e a frase “The Bolsonaro’s”.

A influenciadora ainda comentou que alguns moradores da região já haviam feito contato antes: “Alguns vizinhos já haviam batido aqui para entregar mimos de boas-vindas! Prazer, seus novos vizinhos!”.



O filho do antigo presidente está morando nos arredores de Dallas, no Texas, de acordo com as redes sociais.

A mudança para os Estados Unidos foi anunciada por Eduardo Bolsonaro no dia 18 de março, uma semana antes do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF). O parlamentar afirmou que deixaria o cargo temporariamente e se mudaria com a família para o exterior por temer a apreensão de seu passaporte e uma eventual prisão. A decisão ocorreu após o Partido dos Trabalhadores (PT) apresentar uma denúncia formal, acusando Eduardo de atuar “contra os interesses nacionais” e de tentar “constranger o STF”.

Jair Bolsonaro é investigado por supostamente liderar, com apoio de militares de alta patente, uma tentativa de golpe de Estado contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, após as eleições de 2022. O ex-presidente nega as acusações, mas a investigação segue em andamento no STF.

