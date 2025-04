Lula aparece com curativo na testa após procedimento para retirar pinta

© Getty Images

CATARINA SCORTECCI

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) apareceu nesta segunda-feira (7) em uma cerimônia em Minas Gerais com um curativo na testa após retirar uma pinta.

De acordo com a Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), foi um procedimento dermatológico simples realizado neste final de semana, em São Paulo.

Nesta segunda, ele usava uma bandagem adesiva discreta, logo acima da sobrancelha direita.

Lula participou nesta segunda de uma cerimônia realizada pela empresa Novo Nordisk, que anunciou um plano de expansão de sua unidade na cidade mineira de Montes Claros, com um investimento de R$ 6,4 bilhões.

Com sede na Dinamarca, a empresa diz que vai aumentar a capacidade de produção de tratamentos injetáveis para pessoas com obesidade, diabetes e outras doenças crônicas graves.

Ministros também participaram da cerimônia e, durante discursos, o foco foi a reforma tributária da renda.

Ao contrário do que vinha fazendo em atos públicos semelhantes, o presidente leu a maior parte do seu discurso, e falou de improviso apenas no começo.

Durante o evento, Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) também receberam dose da vacina contra a gripe, para marcar o início, nesta segunda, da campanha nacional de vacinação.

A dose foi aplicada em Lula pela própria médica do presidente, Ana Helena Germoglio. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), fez a aplicação em Alckmin.

A meta é imunizar 90% dos chamados grupos prioritários, que incluem idosos, caso de Lula e Alckmin. Gestantes e crianças de 6 meses a menores de 6 anos também integram o grupo.

De acordo com o Ministério da Saúde, o imunizante protege contra um total de três vírus do tipo influenza.