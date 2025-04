52% acham que Bolsonaro deveria ser preso por tentativa de golpe

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Considerando tudo o que foi revelado até aqui da trama golpista para manter Jair Bolsonaro (PL) no poder, o ex-presidente deveria ir para a cadeia. Essa é a opinião de 52% dos brasileiros, segundo aferiu o Datafolha. Outros 42% dizem que ele não deve ser preso, e 7% não souberam responder.

Ao mesmo tempo, um índice idêntico de 52% dos entrevistados acredita que Bolsonaro não vai acabar preso, ante 41% que preveem tal desfecho para o caso. Também 7% não avaliaram.

O Datafolha entrevistou 3.054 pessoas com mais de 16 anos em 172 cidades de 1º a 3 de abril. A margem de erro máxima é de dois pontos, para mais ou menos, para o total da amostra.

Bolsonaro foi tornado réu na semana retrasada pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), que deverá julgá-lo ao longo deste ano. Segundo a investigação da Polícia Federal e a denúncia da Procuradoria-Geral da República, ele encabeçou uma tentativa de abolição do Estado democrático de Direito, entre outros crimes.

O ex-presidente diz que é inocente, embora tenha alterado sua versão inicial de que nada tinha a ver com os fatos para uma leitura de que apenas analisou cenários constitucionais para questionamento do processo eleitoral, sem levá-los em frente.

Agora, promove uma campanha de manifestações que dizem ser a favor da anistia para os condenados pelo Supremo pelos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, que a denúncia da PGR diz ter sido um evento ligado ao fracasso da trama do fim de 2022 -o golpe, na versão dos investigadores, murchou por falta de apoio da cúpula militar.

A visão sobre a necessidade de prender Bolsonaro se divide, nos diversos estratos socioeconômicos da pesquisa, de forma semelhante às faixas de apoio e rejeição ao ex-presidente no eleitorado.

Assim, na sua base no Norte/Centro-Oeste, há um empate técnico: 47% acham que ele deveria ser preso, ante 45% que dizem o contrário. Já no Sul, o empate já vem como sinal trocado, com 49% dizendo que Bolsonaro tem de ficar livre e 46% que o querem preso.

Assim como na hora de votar, a religião está ligada ao perfil da resposta. Se entre os majoritários católicos 55% são a favor da prisão e 39%, contra, a avaliação se inverte entre os evangélicos associados ao bolsonarismo, com 54% contrários ante 38% favoráveis.

Com Bolsonaro inelegível até 2030, algo já definido pela Justiça Eleitoral, o nome do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) é um dos mais fortes para substituí-lo na disputa pela Presidência.

Nessa pesquisa, o Datafolha testou cenários com ele nas urnas, e o cruzamento com a questão sobre a prisão do seu padrinho dá uma dica sobre o apoio que Tarcísio vem dando ao ex-presidente -esteve com ele nos atos em favor da anistia, o mais recente no domingo (6).

Para 79% dos que dizem votar em Tarcísio para presidente, Bolsonaro não deve ir para a cadeia. Entre eles, a fé em que isso não irá acontecer é maior que a média, 62%. O governador tem buscado equilibrar-se como um moderado, evitando ataques às instituições, mas não quer ser visto como um traidor do ex-chefe, a quem serviu como ministro.

De forma geral, em relação ao que deveria acontecer, há homogeneidade de opinião. Uma exceção é o Nordeste, tradicionalmente um reduto do petismo, onde 59% disseram que ele deveria ir para a cadeia. O apoio ao "não deveria" também é menor entre mulheres (36%) e quem completou só o ensino fundamental (35%).

Já a avaliação do que vai acontecer mostra os mais instruídos, com ensino superior, acreditando mais na prisão: 50% disseram isso, assim como 47% daqueles que ganham mais de 10 salários mínimos.

Na via inversa, os jovens de 16 a 24 anos são mais céticos quanto à possibilidade de ver Bolsonaro na cadeia: 57% dizem acreditar que ele ficará livre. Índice parecido, de 56%, é registrado entre quem tem escolaridade média e entre os que ganham de 2 a 5 mínimos.