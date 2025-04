PGR denuncia Juscelino Filho, ministro de Lula, por suspeita de corrupção

© Getty Images

Nesta terça-feira (8), a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, por suspeita de envolvimento em um esquema de desvio de emendas quando ele era deputado.

O processo foi entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF) na última sexta-feira (4) e o ministro Flávio Dino foi sorteado como relator do caso.

De acordo com relatório da Polícia Fedral (PF), o ministro é suspeito de participar de um esquema de desvio de emendas parlamentares - quando era deputado federal - para a cidade de Vitorino Freire, no interior do Maranhão, onde a irmã dele, Luanna Rezende, é prefeita, e onde o pai já foi prefeito duas vezes.

De acordo com o jornal 'O Globo', o dinheiro teria sido enviado por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para a pavimentação de ruas.

No ano passado, Lula comentou o caso e disse que o ministro seria afastado caso o indiciamento da PF por suspeita de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva fosse aceito pela PGR.

A defesa do ministro disse que não foi notificada da denúncia, criticando o fato da imprensa ter primeiro a informação do que os advogados. "O ministro reafirma sua total inocência e destaca que o oferecimento de uma denúncia não implica em culpa, nem pode servir de instrumento para o MP pautar o país. O julgamento cabe ao Supremo Tribunal Federal (STF), em quem Juscelino Filho confia que rejeitará a peça acusatória diante da sua manifesta ausência de provas", diz a nota.