Rui Falcão lança candidatura à presidência do PT em oposição ao preferido de Lula

© Agência PT / Lula Marques

CATIA SEABRA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Ex-presidente do PT, o deputado federal Rui Falcão (SP) anunciou, nesta quarta-feira (9), sua candidatura ao comando do partido, em oposição ao ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva, que é o preferido do presidente Lula para o cargo.

Falcão conta com apoio de deputados federais para a eleição interna do partido. Como Edinho tem enfrentado resistência dentro da ala que integra -a CNB (Construindo um Novo Brasil)-, a expectativa é que o lançamento de candidaturas levem a disputa para um segundo turno.

Em 2022, o deputado foi um dos coordenadores da campanha de Lula à presidência, ao lado de Edinho e do hoje ministro da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), Sidônio Palmeira.

Escalado pelo próprio Lula, ele também articulou a volta da ex-prefeita Marta Suplicy ao PT, em um acordo que a alçou à vice de Guilherme Boulos (PSOL) na corrida pela Prefeitura de São Paulo, em 2024.

Ele foi um dos três deputados do PT que votaram contra a Proposta de Emenda à Constituição que integra o pacote de ajuste fiscal enviado pelo governo Lula (PT) ao Congresso no início do mês para tentar melhorar as contas públicas.

Rui Falcão já presidiu o partido anteriormente, sendo antecessor de Gleisi Hoffmann, que assumiu o comando da sigla em 2017.