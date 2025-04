Fux libera caso Débora para julgamento na Primeira Turma do STF

© Getty

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), concluiu nesta quinta-feira (10) a análise do caso de Débora Rodrigues do Santos e devolveu o processo para análise da Primeira Turma.

Os ministros retomam o julgamento em sessão virtual que começa em 25 de abril. O ministro-relator Alexandre de Moraes votou pela condenação de Débora a 14 anos de prisão, e foi seguido pelo ministro Flávio Dino.

Faltam os votos de Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Débora Rodrigues dos Santos foi a mulher que escreveu "perdeu, mané" na estátua em frente ao Supremo durante os ataques golpistas de 8 de janeiro. Ela se tornou um símbolo para o bolsonarismo na defesa da anistia aos condenados pelos crimes contra a democracia.

Ela é acusada pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por cinco crimes: golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, dano qualificado do patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado.