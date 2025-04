Bolsonaro sente fortes dores e é internado às pressas no RN

© Getty Images

Nesta sexta-feira (11), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado em um hospital da cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, após passar mal.

Segundo a coluna de Bela Megale, do 'O Globo', Bolsonaro procurou atendimento médico após sentir dores em decorrência da facada que sofreu em 2018.

O ex-presidente estava em Santa Cruz para o lançamento do projeto de seu partido, o Rota 22, para fortalecer a presença do PL no Nordeste por meio de visitas, oficinas e seminários.

Bolsonaro foi transferido para Natal para o atendimento médico e para passar por exames.

Leia Também: Bolsonaro rejeita articulação de Motta e pede 'anistia ampla, geral e irrestrita'