Bolsonaro posta foto e cita complicações no intestino; entenda o quadro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado nesta sexta-feira (11) no Hospital Rio Grande, em Natal (RN), após sentir fortes dores abdominais durante compromissos no interior do estado. Em publicação nas redes sociais, Bolsonaro informou que os médicos identificaram uma complicação no intestino delgado como causa do mal-estar. “Consequência das múltiplas cirurgias que precisei realizar após o atentado sofrido em 2018”, escreveu, em referência à facada que sofreu durante a campanha eleitoral daquele ano.

O ex-presidente relatou que seu estado de saúde é estável, sem febre, e que não será necessária nova cirurgia. Ele também agradeceu à equipe médica, à Polícia Militar do Rio Grande do Norte, que auxiliou em seu transporte, e às orações e mensagens de apoio recebidas. “Momentos assim nos lembram da fragilidade da carne e da fortaleza que vem da fé, da família e daqueles que permanecem ao nosso lado, mesmo à distância”, afirmou Bolsonaro.

O mal-estar ocorreu durante uma agenda na cidade de Tangará, a 98 km de Natal. Bolsonaro foi inicialmente atendido no Hospital Municipal Aluízio Bezerra, em Santa Cruz, onde foi estabilizado. De lá, foi levado de ambulância ao estádio municipal da cidade para embarcar em um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do estado.

O helicóptero pousou no Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, às 10h54, única unidade de saúde com heliporto na região. Em seguida, Bolsonaro foi transferido de ambulância para o Hospital Rio Grande, onde chegou às 11h10. Segundo a equipe médica, ele segue em observação.

Bolsonaro estava no estado para participar de eventos promovidos pelo PL, incluindo visitas a municípios e obras federais financiadas durante o seu mandato. Devido ao ocorrido, a agenda foi cancelada. O ex-presidente segue em repouso, enquanto seus compromissos futuros serão reavaliados.

