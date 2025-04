‘É uma cirurgia bem extensa’, diz médico sobre quadro de Bolsonaro

© Getty Images

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido na noite de sábado (10) para o hospital DF Star, em Brasília, onde deverá passar por uma cirurgia para desobstrução intestinal. De acordo com O Globo, a equipe médica informou que a intervenção será extensa, envolvendo a retirada e recolocação de uma tela no abdômen, devido às sequelas da facada sofrida em 2018. Segundo o médico Leandro Echenique, o estado geral de Bolsonaro é estável, mas o quadro abdominal não apresentou melhora.

"É uma cirurgia aberta, que vai corrigir essa parte da obstrução das alças (intestinais). Vai tirar a tela que ele tem, recolocar, então vai ser feita (a desobstrução). Então é uma cirurgia bem extensa. Veja bem, é um abdome que já foi muito manipulado, desde 2018, quando ocorreu a facada.", afirmou o médico.

A transferência ocorreu após Bolsonaro sentir fortes dores abdominais durante um evento no Rio Grande do Norte, na sexta-feira (9). Ele foi inicialmente atendido em Santa Cruz, cidade a 115 km de Natal, e depois levado para um hospital em Natal, antes de ser encaminhado a Brasília. O ex-presidente chegou desidratado e com uma distensão abdominal significativa, o que preocupou a equipe médica, conforme relatou o médico Claudio Birolini, especialista em parede abdominal.

Michelle Bolsonaro optou por manter o tratamento em Brasília, sob os cuidados de Birolini, mesmo com aliados sugerindo a transferência para São Paulo, onde Antonio Luiz Macedo, médico que acompanha Bolsonaro desde 2018, poderia realizar o procedimento. A decisão gerou divergências entre os aliados, mas Michelle preferiu manter o ex-presidente próximo da família.

Durante o voo para Brasília, Bolsonaro demonstrou bom humor, conforme relatou o senador Rogério Marinho (PL-RN). Ele perguntou sobre o jogo do Palmeiras, que venceu o Corinthians por 2 a 0, e manteve contato com os filhos e a ex-primeira-dama. Na chegada ao hospital, acenou para apoiadores que rezavam pela sua recuperação.

De acordo com o boletim médico, o procedimento para desobstrução intestinal pode ocorrer neste domingo (11). A equipe médica segue monitorando o estado de Bolsonaro, enquanto aguarda os resultados dos exames para confirmar os próximos passos no tratamento.

