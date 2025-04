Lula diz que negar gênero de Erika Hilton em visto é 'abominável'

© Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) chamou de abominável a identificação da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) com o gênero masculino no visto da parlamentar emitido pelo governo dos Estados Unidos.

A deputada, mulher trans, anunciou neste mês que cancelaria uma viagem que faria aos Estados Unidos por causa do documento e denunciaria o presidente Donald Trump à ONU (Organização das Nações Unidas) por considerar o caso transfobia e um desrespeito a seus registros civis brasileiros.

Um visto anterior expedido pelo mesmo país em 2023 informava que ela era do gênero feminino.

Lula conclamou deputadas brasileiras a manifestarem ao Parlamento americano sua contrariedade com o ocorrido.

"O que aconteceu com você, Erika, na minha opinião, é abominável. É importante que as deputadas que estão aqui se lembrem que vocês poderiam chegar na casa do deputado, fazerem um oficio de todas as deputadas e mandar para o Parlamento americano dizendo da inconformidade de vocês pela ingerência da embaixada americana no documento de uma deputada brasileira", disse.

A fala foi feita durante sanção de projetos de lei no Palácio do Planalto com a presença de Erika, da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e as deputadas Benedita da Silva (PT-RJ) e Jandira Feghali (PC do B-RJ).

"Quem tem o direito de discutir o que essa mulher é, é o Brasil. E ela, sobretudo. É a ciência, não é um decreto do Trump. Então é importante que vocês aprendam a ficar inquietas também, tem que ter um protesto da Câmara dos Deputados brasileiros aos americanos, tem que ter uma carta ao Senado americano", declarou ele.

Na quarta-feira (23), Erika já havia se reunido com o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira, para tratar da questão. Segundo a deputada, a reunião foi "aquém" do que ela esperava, mas que o encontro desta quinta com Lula foi mais proveitoso.

"Não houve uma resposta do Itamaraty, a começar por ai. A reunião foi um pouco aquém. Eu esperava que tivesse um espaço para uma saída mais contundente, que o ministro mostrasse sua indignação, mas alguma ação diante da indignação", disse.

"Não é um apelo personalista, era um apelo de uma cidadã, uma deputada brasileira", disse Erika após o encontro. "Na saída, ele [Lula] disse que já havia falado com o ministro para que o Itamaraty se posicione. Eu falei ao presidente 'não estou esperando que se crie uma guerra, que se dê sanção aos Estados Unidos'. "

De acordo com ela, o Itamaraty já havia a informado de que a embaixada poderia emitir um novo passaporte com a informação retificada. "Maravilha, não quero briga com os Estados Unidos. O que não pode é sermos tratados como uma 'república das bananas'".

Erika Hilton também disse estar "ansiosa" para que o governo brasileiro publique alguma nota sobre o caso. "[Isso] já está dado com a fala do presidente, mas é preciso sair de maneira mais oficial."