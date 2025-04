Bolsonaro segue estável na UTI, e tomografia descarta novo procedimento, diz boletim

© Reprodução/Twitter

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou tomografias de tórax e abdômen que descartaram complicações ou necessidade de novos procedimentos, segundo boletim médico divulgado na manhã desta sexta-feira (25) pelo hospital DF Star, de Brasília.

O mesmo documento afirma que Bolsonaro se apresenta "estável clinicamente e sem novos picos de elevação da pressão arterial". O ex-presidente permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) sem previsão de alta.

Bolsonaro está internado desde 11 de abril. Ele foi submetido a cirurgia abdominal no último dia 13 -a sexta intervenção cirúrgica desde a facada que levou sete anos atrás.

Boletim médico divulgado na quinta-feira (25) havia apontado piora em seu quadro, com "elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos".

O documento desta sexta diz que 'foram tomadas medidas para controle das alterações dos exames laboratoriais do fígado". "Ontem, foi submetido a tomografias de tórax e abdômen, que foram compatíveis com uma evolução normal do pós-operatório, descartando complicações ou necessidade de novos procedimentos. "

O boletim afirma que Bolsonaro segue em jejum oral e com pausa temporária da nutrição parenteral. "Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa", diz o documento. "Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI", afirma ainda.

Leia Também: Motta costura apoio de partidos para adiar decisão sobre anistia e isolar PL de Bolsonaro