PRD diz que descobriu após prisão que Collor estava filiado e expulsa ex-presidente

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O PRD, partido que surgiu da fusão entre Patriota e PTB, anunciou nesta sexta-feira (25) o cancelamento da filiação do ex-presidente Fernando Collor, que foi preso de madrugada em Maceió para cumprir pena pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Líder do PRD na Câmara, o deputado Fred Costa (MG) afirmou à reportagem que Collor entrou no partido devido à fusão com o PTB e que não tinha conhecimento da filiação dele. "A gente nem sabia que ele estava filiado. Quem descobriu foi a imprensa", afirmou. "Estamos cancelando o registro dele".

Collor concorreu ao governo de Alagoas pelo PTB em 2022 e ficou em terceiro lugar, com 14,71% dos votos válidos.

O PRD divulgou nota para anunciar que soube nesta sexta-feira que Collor teve o último recurso negado no processo referente à Operação Lava Jato e que não se manifestará sobre o julgamento, mas cancelou o registro dele, já que está com os direitos políticos suspensos.

"Nesta condição, o PRD com fundamento no artigo 15 da Constituição Federal, que prevê a suspensão dos direitos políticos no caso de condenação criminal transitada em julgado, [...] informa que realizou na presente data o cancelamento da filiação partidária do Sr. Fernando Collor de Mello", diz a nota.

O PRD possui cinco deputados federais.

