Bolsonaro recebe alta e deixa hospital três semanas após cirurgia

© Getty Images

MARIANA BRASIL

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta do Hospital DF Star, em Brasília, neste domingo (4), onde estava internado havia três semanas. Ele se recupera de uma cirurgia abdominal a que precisou se submeter após passar mal em viagem ao Rio Grande do Norte.

Mais cedo, em uma rede social, ele afirmou que deixaria o hospital neste domingo.

"Depois de 3 semanas, alta prevista para hoje, domingo, às 10h. Obrigado meu Deus por mais esse milagre (12 horas de cirurgia). Obrigado Dr. Cláudio Birolini e equipe. Volto para casa renovado", escreveu.

O ex-presidente também chamou apoiadores a participar de uma nova manifestação em Brasília a favor da anistia aos envolvidos nos ataques aos três Poderes de 8 de janeiro de 2023.

"Meu próximo desafio: acompanhar A Marcha Pacífica da Anistia Humanitária na próxima 4ª feira, de 07 de maio", completou.

Na saída do hospital, o ex-mandatário falou com jornalistas e voltou a criticar o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e o governo Lula.

Disse que não dá para "essas pobres pessoas continuarem presas", referindo-se aos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro de 2023. "É humanitário acolher a [ex-]primeira-dama do Peru por corrupção, mas a Débora [Santos, condenada a 14 anos de prisão], com duas crianças em casa?"

Bolsonaro deu entrada no hospital no dia 11 de abril, quando foi transferido de Natal para a capital federal.

Na noite de sábado, o ex-presidente postou foto de seu abdômen aberto durante o procedimento e escreveu: "Como estavam as alças intestinais após o acesso à cavidade abdominal e liberação parcial das aderências".

No X (ex-Twitter), a foto recebeu um "aviso de conteúdo", advertência publicada para imagens fortes.

A última nota publicada pela unidade hospitalar, do sábado, informava que ele estava estável clinicamente, sem dor ou febre e com pressão arterial controlada.

"Seguiu com boa aceitação da dieta pastosa, mantendo a programação de progressão de dieta por via oral, com suspensão da nutrição parenteral (endovenosa) hoje", segundo o boletim.

Bolsonaro havia deixado a UTI (unidade de terapia intensiva) na quarta (30), depois de apresentar "boa aceitação de dieta líquida" e melhora progressiva dos movimentos intestinais espontâneos.

Diariamente, o ex-presidente vinha publicando fotos e relatos de seu estado de saúde em suas redes sociais. Ele chegou a conceder entrevista e fazer live em seu perfil.

Durante a internação, Bolsonaro foi intimado por uma agente do STF (Supremo Tribunal Federal) na UTI, acerca do caso em que é acusado de envolvimento na trama golpista de 2022.

Cerca de 20 apoiadores se mobilizaram para aguardar a saída do ex-presidente em frente do hospital neste domingo.

Leia Também: Lula caminha para 2026 ancorado em base com políticos que torcem por Tarcísio candidato